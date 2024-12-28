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Русская весна

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Как поднимали флаг России в центре освобожденной Лозовой (ВИДЕО, КАРТА)

Как поднимали флаг России в центре освобожденной Лозовой (ВИДЕО, КАРТА)

Как бойцы 27 бригады подняли флаг России в центре освобожденной Лозовой в Харьковской области. Бойцы 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», принимавшие участие в освобождении села Лозовая Харьковской области, после зачистки водрузили флаг России в центре населенного пункта.

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