Как поднимали флаг России в центре освобожденной Лозовой (ВИДЕО, КАРТА)

Как бойцы 27 бригады подняли флаг России в центре освобожденной Лозовой в Харьковской области. Бойцы 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», принимавшие участие в освобождении села Лозовая Харьковской области, после зачистки водрузили флаг России в центре населенного пункта.