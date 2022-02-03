Туманные долины, волшебные леса и чудовищные штормы: объявлены невероятные победители конкурса «Международный пейзажный фотограф года 2021»

Пейзажная фотография напоминает нам, что мы действительно живем в прекрасном мире. Судьи выбрали из 4504 работ со всего мира, среди которых фотографии волшебного леса в Девоне, разбивающихся волн на западном побережье Америки и исландского вулкана вошли в шорт-лист из 101 фотографии.