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Туманные долины, волшебные леса и чудовищные штормы: объявлены невероятные победители конкурса «Международный пейзажный фотограф года 2021»

Туманные долины, волшебные леса и чудовищные штормы: объявлены невероятные победители конкурса «Международный пейзажный фотограф года 2021»

Пейзажная фотография напоминает нам, что мы действительно живем в прекрасном мире. Судьи выбрали из 4504 работ со всего мира, среди которых фотографии волшебного леса в Девоне, разбивающихся волн на западном побережье Америки и исландского вулкана вошли в шорт-лист из 101 фотографии.

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