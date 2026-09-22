Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не позволит Ирану завладеть ядерным оружием. «Они были хулиганами на Ближнем Востоке, но они больше не хулиганы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Свищёв: Степанова...
- Бёрнем заявил, чт...
- Bloomberg: главы ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым