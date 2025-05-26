В Петербурге пенсионерка отдала свою квартиру мошенникам

После этого потерпевшая вынуждена была проживать в комнате специализированного жилищного фонда Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению 71-летней жительницы города, преподавателя фортепиано на пенсии, передали в пресс-службе ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии