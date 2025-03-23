На протест против Илона Маска вышли 400 участников движения Tesla Takedown

В городе Роквилл, штат Мэриленд, около 400 участников движения Tesla Takedown провели акцию протеста у шоурума Tesla, выражая недовольство действиями Илона Маска, американского предпринимателя и главы департамента эффективности государственного управления (DOGE).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии