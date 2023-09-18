Нурлан Сабуров о знакомстве с Головкиным: «Знакомство с ним для меня честь»

Известный стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о том, как ужинал в Нью-Йорке в компании экс-чемпиона мира по боксу Геннадия Головкина и хоккеиста клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина: «Мы были в Нью-Йорке, когда как раз-таки прошел боксерский матч Гены и хоккейный матч Тёмы.