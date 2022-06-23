Сергей Малоземов: Наука не имеет национальности

Медик по образованию, полиглот и популяризатор науки по призванию, Сергей Малоземов знаком зрителям НТВ по программам «Чудо техники» и «Живая еда», в интересной и доступной для широкой аудитории форме рассказывающих о достижениях науки и техники.
Медик по образованию, полиглот и популяризатор науки по призванию, Сергей Малоземов знаком зрителям НТВ по программам «Чудо техники» и «Живая еда», в интересной и доступной для широкой аудитории форме рассказывающих о достижениях науки и техники.
Свежие комментарии