Газета Труд

474 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Володя
    и все равно расстрелять сукуБританский наемни...
  • Владимир Моргунов
    Зима была бы беспроблемная. Без дяди Бори !!!Боррель: Без росс...
  • сергей фролов
    Земля пухом Герою. Семье и родственникам здоровья.Семье погибшего н...

Сергей Малоземов: Наука не имеет национальности

Сергей Малоземов: Наука не имеет национальности

Медик по образованию, полиглот и популяризатор науки по призванию, Сергей Малоземов знаком зрителям НТВ по программам «Чудо техники» и «Живая еда», в интересной и доступной для широкой аудитории форме рассказывающих о достижениях науки и техники.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх