Полиция задержала двух молодых петербуржцев, которые на электросамокатах сбили прохожих и устроили драку. Им грозит до 7 лет колонии

Полиция задержала двух молодых петербуржцев, которые на электросамокатах сбили прохожих и устроили драку. Им грозит до 7 лет колонии

Полиция Петербурга задержала двух молодых людей, которые катались на электросамокатах по тротуару Невского проспекта, сбили двух прохожих и устроили драку.

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