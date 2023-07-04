О фигуре Пригожина

Дмитрий Бакланов Когда это вдруг меняли поставщика из-за качества? Просто кто-то другой дал откат больше.

Кусаин Альменов Ну Пригожин даёт. Разве можно откат зажимать; на откатах экономить нельзя. С Луны что ли упал.