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О фигуре Пригожина

О фигуре Пригожина

С момента безвременной кончины Владимира Вольфовича Жириновского среди немалого количества кандидатов как в Думе, так и на бескрайних лентах российских телеграмканалов продолжается борьба за право быть новым enfante terrible нашего политикума, а попросту говоря, - «бесстрашного правдоруба», любимца народа и элит.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Когда это вдруг меняли поставщика из-за качества? Просто кто-то другой дал откат больше.
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4 час.
Кусаин Альменов
Ну Пригожин даёт. Разве можно откат зажимать; на откатах экономить нельзя. С Луны что ли упал.
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4 час.
Дмитрий Бакланов
Понадеялся на другой админресурс. А они не в доле. Это из разряда соображений &quot;я теперь герой и могу откат зажать. Тот кто дал мне право быть героем прикроет.&quot;
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4 час.

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