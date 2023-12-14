ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу на Бердычи и Орловскую транспортную развилку северо-западнее Авдеевки

Так называемое «бутылочное горлышко» продолжает сужаться для войск киевского режима в Авдеевке. К настоящему моменту появилась информация о том, что российские войска, проведя уничтожение украинских позиций севернее Степного (Степового) вышли к лесопосадке, за.