ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу на Бердычи и Орловскую транспортную развилку северо-западнее Авдеевки

Так называемое «бутылочное горлышко» продолжает сужаться для войск киевского режима в Авдеевке. К настоящему моменту появилась информация о том, что российские войска, проведя уничтожение украинских позиций севернее Степного (Степового) вышли к лесопосадке, за.
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