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Российские семьи рискуют лишиться пособий из-за алиментов

Российские семьи рискуют лишиться пособий из-за алиментов

Российские семьи рискуют лишиться пособий из-за алиментов Анна КрицкаяМинистерство труда дало подробное разъяснение, касающееся одного из самых частых вопросов, который задают семьи при оформлении пособий на детей в возрасте от трех до семи лет.

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