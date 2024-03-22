Стотысячный козырь в "рукаве" Киева. Угроза Крыму ближе, чем кажется

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Надо наймитам России понять такую вещь . Мост - лишь постройка и причём мирового значения и должна бы войти в книгу Гиннеса ( не понятно почему это ещё не сделано ) и должна оберегаться международной организацией ЮНЕСКО . А у нас получается наоборот строятся ими же планы по его разрушению , и даже были осуществлены попытки разрушения . При чём здесь работа и усердие строителей легендарного моста и политика фашистов . Ну возьмите тогда и измените направление этих ракет на легендарные американские вантовые многопролётные мосты или английские знаменитости , да их во множестве во всех странах . Они вообще могут различать приоритеты один от другого . Ну а мне бы например хотелось бы посмотреть как падает не Пизанская башня , а Статуя Свободы , поскольку там в той стране этот символ нисколько не отражает действительность , поскольку там её как таковой вообще -то нет