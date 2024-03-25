Близящийся отказ Европы от американского газа перевернет мировой рынок СПГ

Европа продолжает удивлять и принимать законы во вред себе и своим глобальным партнерам. Первым шагом стал отказ от российского газа ценой всей экономики, теперь Брюссель может навредить американскому сланцу и изменить вообще весь мир.
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