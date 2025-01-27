На «Екатеринбург Арене» может сыграть сборная России

В Екатеринбурге может пройти один из товарищеских матчей сборной России по футболу. Как сообщает «Матч-ТВ», Российский футбольный союз рассматривает 12 городов для проведения домашних игр национальной команды в 2025 году.
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