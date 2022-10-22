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У экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной заметили округлившийся живот

У экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной заметили округлившийся живот

Супруги комментировать предположение о возможной беременности отказались. Фото: из открытых источников Лена Катина и ее супруг Дмитрий Спиридонов на днях вышли в свет, где внимание присутствующих привлек округлившийся живот певицы, пишет «7Дней».

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