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Театр абсурда

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  • Светлана Ефименко
    😂😅😅Ну и кого вы заве...
  • Светлана Ефименко
    сколько можно переписывать одно и то же сейчас начались выборы в думу.-"дуру" внимательно читайте все про каждого кан...Ну и кого вы заве...
  • Евгений Алексеенко
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Алиев перекрыл Штатам доступ в Закавказье и Среднюю Азию

Алиев перекрыл Штатам доступ в Закавказье и Среднюю Азию

«Второго фронта» против России не будет, Баку делает резкий разворот в сторону Москвы и Тегерана После того, как помощник Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков сообщил, что Азербайджан решил исключить вопрос прокладки так называемого Зангезурского коридора из договора с Арменией «с целью добиться прорыва в переговорах по заключению с ней мира», стало ясно, что реализация проекта «Срединного коридора» в варианте Китай-Казахстан-Азербайджан-Армения-Турция откладывается на неопределенное время.

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