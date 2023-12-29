Скандалы для Crypto не помеха: почему 2023 может стать самым лучшим годом для криптовалюты Евгения КомароваПрошедший 14-й год в истории криптовалют обещал стать поворотным, но оказался временем, насыщенным скандалами, банкротствами и регуляторными пререканиями.