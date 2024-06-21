Суд арестовал экс-сотрудника «Вектора» за мошенничество и получение взятки

Бывший начальник участка по эксплуатации мусоросжигательной печи научного центра «Вектор» Артем Кобзев, которого обвиняют в получении взятки и мошенничестве, арестован на два месяца по решению Новосибирского райсуда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Новосибирской области.