Суд арестовал экс-сотрудника «Вектора» за мошенничество и получение взятки

Бывший начальник участка по эксплуатации мусоросжигательной печи научного центра «Вектор» Артем Кобзев, которого обвиняют в получении взятки и мошенничестве, арестован на два месяца по решению Новосибирского райсуда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Новосибирской области.
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