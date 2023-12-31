Это преступление не останется безнаказанным — Минобороны РФ об ударе ВСУ по Белгороду (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Министерство обороны России опубликовало официальное заявление по поводу сегодняшнего удара ВСУ по Белгороду: «Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами “Ольха” в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.