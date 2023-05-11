Фальшь, лицемерие и плагиат: почему россияне разочаровались в рэпере Тимати

Выходец из «Фабрики звезд — 4» и основатель музыкального лейбла Black Star Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, на протяжении своей долгой карьеры неоднократно попадал в скандалы и становился объектом общественного осуждения.
Выходец из «Фабрики звезд — 4» и основатель музыкального лейбла Black Star Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, на протяжении своей долгой карьеры неоднократно попадал в скандалы и становился объектом общественного осуждения.
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