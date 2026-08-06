Voter Files In Arizona's Largest County Illegally Obtained In 2020, Records Show Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, Voter files in Maricopa County, Arizona, were obtained illegally before the 2020 presidential election, according to records released on Aug.
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