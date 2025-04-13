Молодёжный контракт с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) подписали менее 500 граждан. Об этом заявил заместитель руководителя офиса главы киевского режима Павел Палиса, слова которого передаёт издание «Страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии