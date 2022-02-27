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В Новую Каховку вошли силы российской армии

В Новую Каховку вошли силы российской армии

По словам мэра, российские военные полностью взяли Новую Каховку под свой контроль. «Они захватили горисполком, сняли все украинские флаги со зданий», — цитирует слова Владимира Коваленко «Коммерсант» со ссылкой на данные издания «Суспільне Херсон».

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