В Новую Каховку вошли силы российской армии

По словам мэра, российские военные полностью взяли Новую Каховку под свой контроль. «Они захватили горисполком, сняли все украинские флаги со зданий», — цитирует слова Владимира Коваленко «Коммерсант» со ссылкой на данные издания «Суспільне Херсон».
По словам мэра, российские военные полностью взяли Новую Каховку под свой контроль. «Они захватили горисполком, сняли все украинские флаги со зданий», — цитирует слова Владимира Коваленко «Коммерсант» со ссылкой на данные издания «Суспільне Херсон».
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