ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Писатели... Кризис дезертирства это совсем другое - это значит, что оно снижается и его нет. Писать надо про кризис в...В ВСУ наблюдается...
  • Валентин Воробьев
    Выборы в Белоруссии прошли и спокойно. Дай бог подготовимся и мы.Запад готовится к...
  • Николай Птицин
    Один дебил ... терпимо, два дебила - это сила, Европа их больше имеет, да еще и до власти дорвались - это полный ПИСЕ...Евросоюз продлил ...

Компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта запустили в серийное производство в России

Компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта запустили в серийное производство в России

МОСКВА (ИА Реалист). Российский производитель вычислительной техники «Гравитон», включенный в реестр Минпромторга, запустил серийное производство отечественных персональных компьютеров (ПК), совместимых с функциями искусственного интеллекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх