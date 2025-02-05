Компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта запустили в серийное производство в России

МОСКВА (ИА Реалист). Российский производитель вычислительной техники «Гравитон», включенный в реестр Минпромторга, запустил серийное производство отечественных персональных компьютеров (ПК), совместимых с функциями искусственного интеллекта.
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