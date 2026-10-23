Когда речь заходит о спальне, первое, что приходит на ум, — это ощущение покоя и восстановления. Именно поэтому светлая гамма так прочно удерживает позиции: она не спорит с нашим состоянием, а мягко поддерживает его.
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