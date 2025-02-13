Еще пятеро человек получили звание Заслуженных доноров Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев 11 февраля пописал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный донор Иркутской области» пятерым жителям Приангарья: главврачу Иркутской областной станции переливания крови Максиму Зарубину, жителю города Усть-Илимска Ирине Идельбаевой, жителям города Ангарска Владимиру Караваеву и Николаю Николаеву и мастеру по ремонту оборудования ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в Братске Павлу Кривенко.
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