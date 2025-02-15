🇷🇺 В Курской области группировка войск "Север" продолжает уничтожать рассредоточенные группы ВСУ между Черкасской Конопелькой и хутором Колмаков.
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🇷🇺 В Курской области группировка войск "Север" продолжает уничтожать рассредоточенные группы ВСУ между Черкасской Конопелькой и хутором Колмаков.
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