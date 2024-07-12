Посол в США Антонов: в НАТО встали на путь конфронтации и подготовки войны

В Североатлантическом альянсе встали на путь конфронтации и подготовки войны. Соответствующее заявление сделал посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, оценивший итоги саммита блока в Вашингтоне.
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