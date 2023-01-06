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Джикия о мобилизации: «У меня близких друзей забирали, брат был в подвешенном состоянии. Никто не понимал, кому придет повестка, а кому – нет»

Георгий Джикия высказался о частичной мобилизации. – Баринов откровенно рассказывал, как переживал историю с мобилизацией, как забирали его друзей.

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