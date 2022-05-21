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Путин приготовил неприятные сюрпризы и Украине, и Европе, – Прилепин

Путин приготовил неприятные сюрпризы и Украине, и Европе, – Прилепин

Для президента РФ Владимира Путина главное сохранить жизни своих военных, поэтому он не даёт приказы на быстрое и полное уничтожение ВСУ, а предлагает своему военному руководству методично и планомерно освобождать Украину с наименьшими потерями.

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