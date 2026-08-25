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Нижегородская правда

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Суд отказался признавать незаконными решения о сносе стадиона «Водник»

Суд отказался признавать незаконными решения о сносе стадиона «Водник»

Нижегородский районный суд отказался признавать незаконными решения о сносе стадиона «Водник». Ранее группа жителей требовала признать незаконными решения, на основании которых знаменитый стадион признали аварийным и подлежащим сносу.

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