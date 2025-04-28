Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке

В Приморском крае задержали двух подозреваемых в убийстве, совершенном во Владивостоке 30 лет назад. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) по региону.
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