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Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке

Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке

В Приморском крае задержали двух подозреваемых в убийстве, совершенном во Владивостоке 30 лет назад. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) по региону.

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