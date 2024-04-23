Вкусный кокосовый торт без выпекания

Ингредиенты молоко - 1 л. манная крупа - 180 г сахар - 150 г кокосовая стружка - 50 г печенье шоколадное - 200 г Рецепт приготовления В кастрюлю насыпаю манную крупу, сахар, кокосовую стружку, вливаю молоко, перемешиваю.
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