Эпидемия какой «позорной» болезни едва не уничтожила целый народ России в XX веке

Несмотря на то, что прошлое бурятского народа то и дело идеализируется, многие ученые, в том числе и из Улан-Удэ, признают, что советская власть фактически спасла народ от демографической катастрофы, грозившей ему в начале XX века.
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