Собянин представил планы развития трех районов юга Москвы по программе "Мой район"

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о преображении районов Северное, Центральное и Южное Чертаново. Там реализуются новые транспортные проекты, реконструируются поликлиники, строятся новые социальные объекты, ведется благоустройство мест отдыха.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о преображении районов Северное, Центральное и Южное Чертаново. Там реализуются новые транспортные проекты, реконструируются поликлиники, строятся новые социальные объекты, ведется благоустройство мест отдыха.
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