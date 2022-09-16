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Собянин представил планы развития трех районов юга Москвы по программе "Мой район"

Собянин представил планы развития трех районов юга Москвы по программе "Мой район"

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о преображении районов Северное, Центральное и Южное Чертаново. Там реализуются новые транспортные проекты, реконструируются поликлиники, строятся новые социальные объекты, ведется благоустройство мест отдыха.

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