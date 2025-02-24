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За четверть миллиарда лет до апокалипсиса

За четверть миллиарда лет до апокалипсиса

Учёные посчитали, сколько лет сможет существовать жизнь на ЗемлеФакторы, которые могут сделать планету Земля непригодной для жизни, выявили с помощью суперкомпьютера учёные из университета Бристоля.

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