ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Россия продалась Китаю: Неудобная правда о сотрудничестве Си и Путина

Россия продалась Китаю: Неудобная правда о сотрудничестве Си и Путина

Беглоэмигранты и украинствующие брызжут змеиным ядом: рано радуетесь успешному визиту Си Цзиньпина! Китай, дескать, скоро откусит половину России и проведёт границу по Уралу, заселит Дальний Восток, превратит Россию в своего послушного вассала.

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