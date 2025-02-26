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Во Франции сообщили о готовности стран ЕС отправить военных на Украину

Во Франции сообщили о готовности стран ЕС отправить военных на Украину

Франция, Германия и другие страны Евросоюза (ЕС), а также Великобритания готовы направить военных на Украину для обеспечения режима перемирия, заявил 26 февраля глава министерства экономики и финансов Франции Эрик Ломбар на встрече руководителей финансовых учреждений «большой двадцатки» (G20) в Кейптауне.

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