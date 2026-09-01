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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бякин и Бородинова выйдут на старт Ярославского полумарафона. На дистанции 10 км будут соревноваться Шаров, Гуржий, Шабунина

13 сентября в Ярославле пройдет полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также будут соревноваться на дистанции 10, 5 и 3 км.

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