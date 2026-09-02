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Царьград

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«Ланцет» получил новую камуфляжную окраску для скрытности

«Ланцет» получил новую камуфляжную окраску для скрытности

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» получили новую камуфляжную окраску, сообщили в Telegram-канале «Военный осведомитель».

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