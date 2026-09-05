Кириенко заявил, что участники СВО сражаются за будущее России

Герои РФ и кавалеры Ордена Мужества сражаются на СВО за будущее России. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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