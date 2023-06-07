Общественная служба новостей

1 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Бедный ребёнок!😥«АиФ»: Шансы на и...
  • Татьяна Бутова
    И не только западом. А наши банки и прочие финструктуры не причасны?Песков: Государст...
  • Наталия Сорокина
    По завершению войны суд приговорит виновного Риши Сунак к казни через повешенье. И это будет справедливо.PN: Сенаторы США ...

Рогов: ВСУ в Запорожской области за сутки потеряли около 120 человек и восемь танков

Рогов: ВСУ в Запорожской области за сутки потеряли около 120 человек и восемь танков

Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на тот факт, что за суточный период нацистские формирования киевского режима понесли потери в размере примерно восьми танков неподалёку от населённых пунктов Лобковое и Жеребянки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх