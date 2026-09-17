В средней группе детского сада к сентябрьскому утреннику меня готовил дедушка. Темой праздника были звери и птицы: как они встречают осень и готовятся к зиме.
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В предыдущей версии рассказа была старшая группа ))) Но очень смешно,конечно)))))
Начинаю искать "Жука антисемита".😊