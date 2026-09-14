Украина должна получить от Соединенных Штатов такое оружие, которое позволит ей атаковать и российскую столицу, и даже Северную Корею.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Выступление в пал...
- L «Нечего заламыват...
- Г Путин подбивает Г...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым