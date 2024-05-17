В Москве продолжается строительство новых спортивных объектов

В Москве продолжаются масштабные работы по строительству и реконструкции спортивных объектов. На территории ТиНАО уже завершено строительство 13 таких объектов, и в этом году планируется открытие еще двух новых.
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