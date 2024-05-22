Китай за Палестину, но «баланс» может быть утрачен

Ван И после удара Тель-Авива по дипмиссии Ирана в Дамаске, реагируя на ответные шаги Ирана, сказал, что «Китай принял к сведению заявление Ирана о том, что его действия [против Израиля] были ограниченными и были актом самообороны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии