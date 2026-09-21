"Барселона" сохранит Марка Берналя до 2031 года с клаусулой €500 млн

"Барселона" согласовала новый долгосрочный контракт с 19-летним центральным полузащитником Марком Берналем.
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