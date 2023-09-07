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"На США я не работаю, я не предатель". Уволенный из РАН ученый жестко ответил патриотам – скандал продолжается

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Комментарии
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АС
Алексей Сафронов
...эта &quot;страна&quot; называется Антарктида.
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22 час.
ОТ
Олег Тимофеев
На самом виду у всех был и?? Не одна мразь не заметила?? Даже обученные люди??
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16 час.
Владимир Алтайцев
Ага, жить будут учёные, а защищать их почему-то должен кто-то, но не они! Бред , достойный психушки.
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1 час.

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