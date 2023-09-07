"На США я не работаю, я не предатель". Уволенный из РАН ученый жестко ответил патриотам – скандал продолжается
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО
История вокруг директора Института США и Канады Валерия Гарбузова получила продолжение.
Комментарии
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...эта "страна" называется Антарктида.
На самом виду у всех был и?? Не одна мразь не заметила?? Даже обученные люди??
Ага, жить будут учёные, а защищать их почему-то должен кто-то, но не они! Бред , достойный психушки.
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