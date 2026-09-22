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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Беверли: «Все деньги, что я заработал за границей, мне пришлось отдать, чтобы играть в НБА. У меня в кармане было 7000 долларов»

Разыгрывающий Патрик Беверли вспомнил, чего ему стоил переход в НБА после нескольких лет в Украине, Греции и России на заре карьеры.

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