Сидят на взгорке граждане братского Союзного государства, одиннадцать, сука, лет не признающего Крым российским, и грустят по солдатам ВСУ, которых обманом заставили убивать мирных людей, вопреки всему оставшихся русскими.
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